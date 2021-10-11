Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные в связи с путевыми работами на участке Москва-Рижская - Подмосковная

2021-10-11 16:56
Расписание пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные в связи с путевыми работами на участке Москва-Рижская - Подмосковная
В ночь с 16 на 17 октября железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на участке Москва-Рижская – Подмосковная. Технологические «окна» назначены в выходные дни с использованием преимущественно ночного времени, чтобы работы минимально отразились на графике движения поездов.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание поездов, в том числе МЦД-2: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые – выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

