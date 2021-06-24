Макет нового капсульного вагона положительно оценили 90% респондентов

10:40

Холдинг «ЖД» подвел предварительные итоги опроса о новом концепте капсульного вагона, разработанного АО «Трансмашхолдинг». Макет был представлен с 11 по 13 июня на ВДНХ в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!». За это время его осмотрели более 1300 человек, из них свое мнение оставили около 40% посетителей.

Положительную оценку концепту дали порядка 90% респондентов, в том числе отметку «Очень понравилось» поставили 54% посетителей. Предложенный разработчиками дизайн одобрили 89% респондентов, комфорт – 86%, надежность – 90%. При этом 76% опрошенных ответили, что с удовольствием отправились бы на нем в путешествие, а 85% и 70% отметили его преимущества в сравнении с традиционными плацкартными и купейными вагонами соответственно.

Оставить отзыв можно было по трем каналам обратной связи: через интерактивные кликабельные кнопки-пульты, заполнив бланк бумажной анкеты непосредственно в вагоне или просканировав размещенный в пространстве капсульного вагона QR-код. Мнения посетителей будут учтены при доработке нового подвижного состава.

Новый концепт вмещает 56 индивидуальных мест-капсул: по 28 снизу и сверху. Капсулы расположены вдоль центрального прохода, от которого отгораживаются индивидуальными шторками. Каждая капсула представляет собой спальное место, увеличенное на 15 см в длину по сравнению с привычным размером полок в серийных вагонах. Спальное место окружено спинкой эргономичной формы в виде кресла. Пассажир сможет уютно сидеть, пользоваться расположенным рядом стационарным столиком, на котором предусмотрены углубления под стаканы. На боковой поверхности, между спинкой и крышкой стола, расположены USB-розетки и выключатели света.

Концепция освещения создана специально для капсульного вагона. В карнизы встроена контурная подсветка, создающая «атмосферное» освещение, а также ряд более ярких диодов для индивидуальной подсветки. Пассажир может использовать оба варианта одновременно или каждый по отдельности.

Между столиком и стенкой у ног пассажира – широкое пространство, куда можно положить личные вещи.

Еще одна особенность концепта – вариативная система хранения багажа. Помимо традиционного варианта (под нижней капсулой), в вагоне предусмотрен специальный багажный отсек с полками для чемоданов и местами для негабаритного багажа со специальными креплениями.