Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится в начале ноября в связи с реконструкцией железнодорожного моста через реку Нерская

2021-10-29 14:51
Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится в начале ноября в связи с реконструкцией железнодорожного моста через реку Нерская
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится в связи с реконструкцией двухпутного железнодорожного моста длиной 72 м через реку Нерская на 76 км перегона Виноградово – Воскресенск.

«Технологические окна» назначены преимущественно в ночное время – с 22:40 до 04:40 с 31 октября по 12 ноября. За это время железнодорожники заменят устои металлического моста на железобетонные опоры.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов на Казанском направлении МЖД. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

