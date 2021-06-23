Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

24 и 25 июня на приморских направлениях Калининградской магистрали назначены дополнительные поезда

2021-06-23 16:58
24 и 25 июня на приморских направлениях Калининградской магистрали назначены дополнительные поезда
В связи с благоприятным прогнозом погоды на Светлогорском и Зеленоградском направлениях назначены дополнительные поезда, которые будут отправляться 24 и 25 июня:

  • из Калининграда на станцию Зеленоградск-Новый: в 09:00, 10:42 (с Северного вокзала) и 19:24;
  • из Калининграда на остановочный пункт Приморье: в 09:21 (с Северного вокзала), 11:49 (с Северного вокзала) и 14:04;
  • из Калининграда в Светлогорск: в 10:20, 14:17 и 19:32;
  • из Калининграда (Северный вокзал) на станцию Пионерский Курорт: в 09:37.

В обратном направлении назначены поезда:

  • со станции Зеленоградск-Новый: в 10:13, 11:18 и 20:15;
  • с остановочного пункта Приморье: в 13:42 и 15:16;
  • со станции Светлогорск-2: в 11:30, 15:58, 21:17 и 21:50;
  • со станции Пионерский Курорт: в 10:24.

Только на 24 июня дополнительно назначены поезда, которые будут отправляться:

  • с Южного вокзала на станцию Зеленоградск-Новый – в 20:55, в обратном направлении – в 21:55;
  • из Калининграда в Балтийск – в 09:50.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте АО «КППК», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

