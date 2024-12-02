Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 95,6 млн тонн в ноябре

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в ноябре 2024 года составила 95,6 млн тонн, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за ноябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 214 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,7% и составил 262,4 млрд тонно-км.
Погрузка за январь – ноябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 82,1 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 2301,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 2839,5 млрд тонно-км.