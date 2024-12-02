Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 95,6 млн тонн в ноябре

2024-12-02 09:48
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в ноябре 2024 года составила 95,6 млн тонн, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за ноябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 214 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,7% и составил 262,4 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – ноябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 82,1 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

  • каменного угля – 301,3 млн тонн (-6,2% к январю – ноябрю 2023 года);
  • кокса – 10,9 млн тонн (+2,9%);
  • нефти и нефтепродуктов – 189,5 млн тонн (-1,1%);
  • руды железной и марганцевой – 99,7 млн тонн (-2%);
  • черных металлов – 56,1 млн тонн (-9,9%);
  • лома черных металлов – 10,4 млн тонн (-19,4%);
  • химических и минеральных удобрений – 61,7 млн тонн (+6,2%);
  • цемента – 22 млн тонн (-4,7%);
  • лесных грузов – 24,1 млн тонн (-1,7%);
  • зерна – 28,5 млн тонн (-3,3%);
  • строительных грузов – 104,2 млн тонн (-14,4%);
  • руды цветной и серного сырья – 15 млн тонн (-8,6%);
  • химикатов и соды – 19,3 млн тонн (-2,9%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 30 млн тонн (+1,3%);
  • остальных, в том числе грузов в контейнерах – 109,6 млн тонн (+0,9%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 2301,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 2839,5 млрд тонно-км.

