С начала года на Горьковской магистрали было отправлено почти 37 млн пассажиров

2024-12-03 10:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Почти 37 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе – ноябре 2024 года (+3,8% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – более 8,5 млн пассажиров (+4,1%), в пригородном сообщении – более 28 млн (+3,7%).

Пассажирооборот за 11 месяцев 2024 года составил более 10 млрд пасс.-км (+5,8%), в том числе в дальнем следовании – 8,7 млрд пасс.-км (+5,8%), в пригородном сообщении – более 1,3 млрд пасс.-км (+5,9%).

В ноябре 2024 года на Горьковской железной дороге отправлено более 3 млн пассажиров (+2,6% к ноябрю 2023 года), в том числе 692 тыс. – в дальнем следовании (-2,8%), более 2,3 млн – в пригородном сообщении (+4,3%).

Пассажирооборот в ноябре составил почти 818 млн пасс.-км (на уровне прошлого года), в том числе в дальнем следовании – 714 млн пасс.-км (+0,1%), в пригородном сообщении – почти 104 млн пасс.-км (-1,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

