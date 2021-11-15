Расписание некоторых пригородных поездов БМО изменится 17 ноября в связи с ремонтными работами на станции Куровская

10:22

Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца МЖД вокруг Москвы изменится 17 ноября в связи с заменой стрелочного перевода на станции Куровская.

Технологическое «окно» назначено с 05:00 до 15:00. В связи с этим внесены корректировки в расписание поездов. В частности, у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия, некоторые поезда на участке Нерская – Куровская выведут из расписания.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.