Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в июле в связи с ремонтно-путевыми работами и строительством автомобильного путепровода

15:59

В будние дни с 28 июня по 30 июля на Горьковском направлении Московской железной дороги пройдут ремонтно-путевые работы. На перегоне Дрезна – Павловский Посад железнодорожникам предстоит уложить около 6,5 км бесстыкового пути. Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время – с 23:25 до 07:10. Во время работ движение поездов будет осуществляться в реверсивном режиме по одному пути.

В воскресные дни 4, 11, 18, и 25 июля на однопутном участке Стройка – Балашиха будет осуществлен комплекс сложных работ в рамках строительства второго главного пути до Балашихи. В период технологических «окон», с 00:30 до 16:30, движение поездов на участке будет приостановлено.

Кроме того, в июле продолжится строительство многоуровневой автомобильной развязки через железнодорожные пути Горьковского направления в районе станции Нижегородская (Карачарово). В связи с этим будет закрыт второй главный путь на станции Нижегородская.

Обращаем внимание пассажиров, что некоторые поезда, курсирующие между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная, Крутое, Фрязево и Павловский Поса, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.