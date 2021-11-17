Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги изменится во второй половине ноября в связи развитием инфраструктуры для МЦД-3

2021-11-17 10:24
Во второй половине ноября на станции Москва-Пассажирская-Казанская продолжатся работы по развитию инфраструктуры для МЦД-3.

Технологические «окна» назначены преимущественно в дневные часы с 11:00 до 14:00, чтобы изменения были минимальными.

Обращаем внимание пассажиров, что с 20 по 30 ноября у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. 22-26 и 29-30 ноября из расписания выведут два экспресса: № 7122 Москва – Раменское (отправлением в 13:00) и № 7123 Раменское – Москва (в 13:00), а 27-30 ноября поезда № 7183 Голутвин – Москва (в 11:20) и № 7184 Москва – Голутвин (в 13:40) не проследуют на участке Москва – Выхино.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

