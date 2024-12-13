Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 11 месяцев 2024 года «Ласточки» в Самарской области перевезли более 1,4 млн человек

2024-12-13 09:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Скоростными пригородными поездами «Ласточка» по маршруту Самара – Тольятти в январе – ноябре 2024 года перевезено 1,3 млн пассажиров. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. На маршруте Самара – Сызрань за январь – ноябрь перевезено более 123 тыс. пассажиров.

Всего за 11 месяцев «Ласточки» в сообщении с Самарой перевезли более 1,4 млн человек, что на 18,7% больше, чем в прошлом году.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте компании, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

