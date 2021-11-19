Расписание поездов на участке Тихорецкая – Козырьки Краснодарского края изменится с 12 по 24 декабря

С 12 по 24 декабря в связи с работами по строительству вторых путей на участке Тихорецкая – Козырьки изменятся графики и маршруты движения ряда пассажирских поездов дальнего следования. Составы будут ходить через другие участки железной дороги Краснодарского края.

Поезда, которые курсируют по участку Тихорецкая – Козырьки, направят по маршрутам Тихорецкая – Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и Тихорецкая – Армавир – Белореченская – Туапсе.

Северо-Кавказская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

Приобрести билеты и узнать подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.