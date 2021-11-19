Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поездов на участке Тихорецкая – Козырьки Краснодарского края изменится с 12 по 24 декабря

2021-11-19 11:37
Расписание поездов на участке Тихорецкая – Козырьки Краснодарского края изменится с 12 по 24 декабря
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 по 24 декабря в связи с работами по строительству вторых путей на участке Тихорецкая – Козырьки изменятся графики и маршруты движения ряда пассажирских поездов дальнего следования. Составы будут ходить через другие участки железной дороги Краснодарского края.

Поезда, которые курсируют по участку Тихорецкая – Козырьки, направят по маршрутам Тихорецкая – Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и Тихорецкая – Армавир – Белореченская – Туапсе.

Северо-Кавказская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

Приобрести билеты и узнать подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru