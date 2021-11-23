Расписание электричек Курского, Рижского направлений Московской магистрали и МЦД-2 изменится в ноябре – начале декабря в связи с модернизацией инфраструктуры

Расписание электричек Курского, Рижского направлений Московской магистрали и МЦД-2 изменится в ноябре – начале декабря в связи с модернизацией инфраструктуры

10:11

Во второй половине ноября – начале декабря изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 в связи с укладкой бесстыкового пути на участках Москва-Рижская – Подмосковная, Тушино – Павшино и Москва-Курская – Люблино-Сортировочное.

Так, с 23 по 26 ноября и с 29 ноября по 8 декабря работы пройдут преимущественно в ночные часы и минимально отразятся на графике движения поездов. В предстоящие выходные технологические «окна» назначены с 18:00 27 ноября до 11:00 28 ноября.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ внесены корректировки в расписание поездов, в том числе МЦД-2. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые – выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.