Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание электропоездов западного и восточного направлений Красноярской магистрали изменится в связи с ремонтными работами

2021-06-21 14:09
Расписание электропоездов западного и восточного направлений Красноярской магистрали изменится в связи с ремонтными работами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с путевыми ремонтными работами на участках Красноярск-Восточный – Сорокино и Тисуль – Итат Красноярской железной дороги на период с 22 июня по 2 июля вносятся частичные изменения в расписание пригородных поездов западного и восточного направлений.

Отменяется ряд поездов, курсирующих по маршрутам от Красноярска до Камарчаги и Уяра. Вместо них назначаются электрички, следующие в другое время.

Маршруты ряда поездов, курсирующих между Красноярском и Заозерной, сокращены до станции Уяр.

Кроме того, изменится время отправления и прибытия следующих электропоездов: Красноярск Уяр – Иланская, Зыково – Красноярск, Базаиха – Красноярск, Красноярск – Чернореченская-Красноярск, Зеледеево – Красноярск.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru