Расписание электропоездов западного и восточного направлений Красноярской магистрали изменится в связи с ремонтными работами

14:09

В связи с путевыми ремонтными работами на участках Красноярск-Восточный – Сорокино и Тисуль – Итат Красноярской железной дороги на период с 22 июня по 2 июля вносятся частичные изменения в расписание пригородных поездов западного и восточного направлений.

Отменяется ряд поездов, курсирующих по маршрутам от Красноярска до Камарчаги и Уяра. Вместо них назначаются электрички, следующие в другое время.

Маршруты ряда поездов, курсирующих между Красноярском и Заозерной, сокращены до станции Уяр.

Кроме того, изменится время отправления и прибытия следующих электропоездов: Красноярск Уяр – Иланская, Зыково – Красноярск, Базаиха – Красноярск, Красноярск – Чернореченская-Красноярск, Зеледеево – Красноярск.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.