Погрузка на Северной железной дороге в 2024 году составила 54,4 млн тонн

2025-01-10 09:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Северной железной дороге в 2024 году составила 54 млн 416 тыс. тонн, что на 4,2% меньше, чем за предыдущий год.

Железной дорогой погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 12,8 млн тонн (-2,5% к 2023 году);
  • лесных грузов – 11 млн тонн (-3,5%);
  • черных металлов – 5,8 млн тонн (-14%);
  • каменного угля – 3,6 млн тонн (+3%);
  • руды цветной – 3,5 млн тонн (-9,5%);
  • строительных грузов – 3,5 млн тонн (+0,3%);
  • химических и минеральных удобрений – 2,5 млн тонн (-14,4%);
  • химикатов и соды – 0,8 млн тонн (-3,4%);
  • лома черных металлов – 0,7 млн тонн (-27,9%).

Грузооборот за 2024 год составил 156,7 млрд тарифных тонно-км, что меньше уровня прошлого года на 4,1%, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,3% и составил 193,7 млрд тонно-км.

Погрузка за декабрь 2024 года составила около 4,6 млн млн тонн, что на 4,3% ниже, чем за декабрь предыдущего года.

Грузооборот за декабрь составил 13,1 млрд тарифных тонно-км (-1,4% к декабрю 2023 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 16,4 млрд тонно-км (-1,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

