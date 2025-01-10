Погрузка на Северной железной дороге в 2024 году составила 54,4 млн тонн

Погрузка на Северной железной дороге в 2024 году составила 54 млн 416 тыс. тонн, что на 4,2% меньше, чем за предыдущий год.
Железной дорогой погружено:
Грузооборот за 2024 год составил 156,7 млрд тарифных тонно-км, что меньше уровня прошлого года на 4,1%, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,3% и составил 193,7 млрд тонно-км.
Погрузка за декабрь 2024 года составила около 4,6 млн млн тонн, что на 4,3% ниже, чем за декабрь предыдущего года.
Грузооборот за декабрь составил 13,1 млрд тарифных тонно-км (-1,4% к декабрю 2023 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 16,4 млрд тонно-км (-1,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.