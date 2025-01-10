Погрузка на Северной железной дороге в 2024 году составила 54,4 млн тонн

09:42

Погрузка на Северной железной дороге в 2024 году составила 54 млн 416 тыс. тонн, что на 4,2% меньше, чем за предыдущий год.

Железной дорогой погружено:

нефти и нефтепродуктов – 12,8 млн тонн (-2,5% к 2023 году);

лесных грузов – 11 млн тонн (-3,5%);

черных металлов – 5,8 млн тонн (-14%);

каменного угля – 3,6 млн тонн (+3%);

руды цветной – 3,5 млн тонн (-9,5%);

строительных грузов – 3,5 млн тонн (+0,3%);

химических и минеральных удобрений – 2,5 млн тонн (-14,4%);

химикатов и соды – 0,8 млн тонн (-3,4%);

лома черных металлов – 0,7 млн тонн (-27,9%).

Грузооборот за 2024 год составил 156,7 млрд тарифных тонно-км, что меньше уровня прошлого года на 4,1%, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,3% и составил 193,7 млрд тонно-км.

Погрузка за декабрь 2024 года составила около 4,6 млн млн тонн, что на 4,3% ниже, чем за декабрь предыдущего года.

Грузооборот за декабрь составил 13,1 млрд тарифных тонно-км (-1,4% к декабрю 2023 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 16,4 млрд тонно-км (-1,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.