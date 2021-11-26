Туристический поезд «Сочи» в новогодние праздники свяжет Туапсе, Сочи и Гагру

14:21

30 декабря туристический поезд № 927/928 «Сочи» отправился в первый «новогодний» рейс из Туапсе в Гагру. На время новогодних праздников комфортабельный состав, стилизованный под 70-80-е годы прошлого века, свяжет между собой все популярные курорты Черноморского побережья.

Жители и гости Туапсе и Сочи смогут посетить Абхазию на туристическом поезде до 8 января включительно, кроме 4 января. Состав будет отправляться из Туапсе в 05:30, останавливаться в Сочи в 07:48 (стоянка 17 минут) и прибывать в Гагру в 11:35 в тот же день. В обратном направлении из Гагры поезд будет отправляться в 18:50, останавливаться в Сочи в 22:25 (время стоянки 5 минут) и прибывать в Туапсе в 00:35 вечером того же дня.

Кроме того, в понедельник, 3 января, поезд проследует по укороченному маршруту от станции Гагра до Сочи. В среду, 5 января, он также отправится по укороченному маршруту в сообщении Сочи – Гагра.

График движения поезда разработан таким образом, чтобы в путешествие туристы могли отправиться утром, в первой половине дня прибыть в Абхазию и провести там целый день. Вечером туристы смогут отправиться в обратный путь.

Напомним, что туристический поезд «Сочи» начал курсировать по маршруту Туапсе – Гагра с 15 августа 2020 года. За это время он успел перевезти порядка 75 тыс. пассажиров.

Поезд сформирован из вагонов, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. Они полностью соответствуют всем современным требованиям. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками и USB-портами для подзарядки гаджетов.

Пассажирам поезда «Сочи» доступна не просто услуга перевозки, а комплекс различных сервисов на борту и уникальная возможность познакомиться с достопримечательностями Абхазии. Непосредственно в поездке они могут оформить экскурсионные туры, состоящие из однодневных и двухдневных поездок, в которые включены питание, трансфер, сопровождение профессиональных гидов, а также размещение в комфортабельных отелях. Всего с начала летнего сезона 2021 года было оформлено более 600 таких туров. Чаще всего путешественники желают отправиться к знаменитому озеру Рица, а также посетить Пицунду и Гагру с их великолепной архитектурой и природой.

Приобрести экскурсии можно с помощью специальных автоматов, которые расположены в 4-х вагонах состава. Удобная система позволяет внести оплату с помощью банковской карты до пересечения границы с Абхазией. Также с их помощью можно получить подробную информацию о поезде, оплатить сувениры и услугу тематического фотокупе, в котором можно сделать фотографии на память, используя реквизит в стилистике 70-80-х годов: головные уборы, аудиотехнику советского периода, чайный ретросервиз, пионерский горн и другие предметы, связанные с ушедшей эпохой. Интерактивная система, установленная в купе, позволяет сделать и мгновенно распечатать фото. Стоимость услуги составляет 250 рублей. В нее входит посещение купе, печать одной фотографии на специальном принтере и тематическая рамка. Пассажиры могут не только распечатать избранный снимок, но и отправить на личный адрес электронной почты удачные кадры из фотосессии.

В пути следования также можно приобрести тематические сувениры на память о поездке. Чаще всего пассажиры приобретают обложки на паспорт с символикой СССР, а также значки «Всегда готов» и октябрятские звездочки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.