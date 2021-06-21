Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 10 июля назначается дополнительный поезд Ростов-на-Дону – Адлер

2021-06-21 14:03
С 10 июля назначается дополнительный поезд Ростов-на-Дону – Адлер
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «ЖД») запускает дополнительный поезд № 511/512 Ростов-на-Дону – Адлер.

Состав начнет курсировать с 10 июля и будет ходить до 30 августа, отправляясь из донской столицы с вокзала Ростов-Пригородный.

Из Ростова-на-Дону поезд будет отправляться по четным числам в 00:20 и прибывать в Адлер в 12:32. В обратном направлении отправление из Адлера – также по четным числам 16:08, прибытие в Ростов-на-Дону – в 04:32.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Староминская, Каневская, Брюховецкая, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста и Адлер.

Поезд сформирован из купейных и плацкартных вагонов, а также из межобластных вагонов с местами для сидения. Продажа билетов уже открыта. Стоимость проезда – от 900 рублей в одном направлении.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru