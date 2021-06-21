С 10 июля назначается дополнительный поезд Ростов-на-Дону – Адлер

14:03

В связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «ЖД») запускает дополнительный поезд № 511/512 Ростов-на-Дону – Адлер.

Состав начнет курсировать с 10 июля и будет ходить до 30 августа, отправляясь из донской столицы с вокзала Ростов-Пригородный.

Из Ростова-на-Дону поезд будет отправляться по четным числам в 00:20 и прибывать в Адлер в 12:32. В обратном направлении отправление из Адлера – также по четным числам 16:08, прибытие в Ростов-на-Дону – в 04:32.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Староминская, Каневская, Брюховецкая, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста и Адлер.

Поезд сформирован из купейных и плацкартных вагонов, а также из межобластных вагонов с местами для сидения. Продажа билетов уже открыта. Стоимость проезда – от 900 рублей в одном направлении.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.