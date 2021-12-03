Поезда из инновационных двухэтажных вагонов начали курсировать из Оренбурга в Москву

11:41

Сформированный из новейших инновационных двухэтажных вагонов состав поезда № 137/138 сообщением Оренбург – Самара – Москва отправился в первый рейс. Генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров в формате телемоста дал старт началу курсирования поезда.

В торжественном мероприятии на вокзале Оренбурга приняли участие первый заместитель губернатора Оренбургской области Сергей Балыкин, генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов, начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов.

«Ежегодно между Москвой и Оренбургом мы перевозим порядка 200 тыс. человек. Уверен, что новые двухэтажные составы на этом направлении придадут дополнительный импульс спросу и динамике пассажирских перевозок», – сказал Олег Белозёров.

Двухэтажный поезд, вместимость которого на 40% превышает вместительность стандартного одноэтажного состава, отвечает всем требованиям пассажиров к качеству и безопасности услуги перевозки.

Между Оренбургом и Москвой будут курсировать 5 составов из вагонов партии «2020» увеличенного габарита. Их конструктивными особенностями являются увеличенное пространство второго этажа, наличие душевой кабины в каждом вагоне, специализированного детского купе с ярким дизайном, отделения для крупногабаритного багажа.

Каждое купе оборудовано панелью для регулирования температуры, индивидуальными сейфами, розетками 220 В и USB-портами, устройствами для беспроводной зарядки гаджетов. Пассажиры могут воспользоваться мультимедийным порталом «Попутчик», а также интерактивными устройствами для связи с проводником. Спальные места представлены в виде раскладывающихся диванов. Использованы новые отделочные материалы и цветовые решения преимущественно серых, бежевых и голубых тонов.

В коридорах вагонов установлены внутрисалонные двери с сенсорным устройством, которые автоматически открываются при приближении человека. Между первым и вторым этажами установлены автоматы с питьевой водой (пурифайеры). В поезде предусмотрено подъемное устройство для маломобильных пассажиров, двери оснащены электромеханическим приводом.

Одним из преимуществ новых двухэтажных вагонов также является конструкция ходовой части – система пневмоподвешивания, обеспечивающая более плавный ход: двухэтажные вагоны поставлены на тележку с пневморессорой, заменившей привычные винтовые пружины. Подобные тележки применяются, например, на поездах «Сапсан» и «Ласточка».

Поездка по маршруту Оренбург – Москва занимает 25 часов, по маршруту Самара – Москва – около 17 часов, время в пути между Оренбургом и Самарой составит чуть более 7 часов.

Предусмотрено ежедневное курсирование поезда. Отправляясь из Оренбурга в 11:25, из Самары – в 18:38, поезд будет прибывать на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:25. Из Москвы поезд будет отправляться в 17:16 и прибывать на следующие сутки в Самару в 11:34, в Оренбург – в 20:25. Отправление с железнодорожного вокзала Самары в Оренбург – в 12:27. Время для всех городов указано местное.