В 2024 году услугой доставки еды к поезду на Горьковской железной дороге воспользовались 1,3 тыс. пассажиров

В 2024 году услугой доставки еды к поезду на Горьковской железной дороге воспользовались 1,3 тыс. пассажиров

10:13

Сервисом по доставке еды к поездам дальнего следования в границах Горьковской железной дороги воспользовались 1,3 тыс. человек в 2024 году. Это на 22% больше, чем за предыдущий год.

Чаще всего услугой пользуются пассажиры с вокзалов Нижний Новгород, Киров, Канаш и Красный узел.

Наиболее популярными являются блюда русской и кавказской кухни.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. На столиках – в плацкартных, а также на зеркалах – в купейных, СВ и вагонов Люкс размещены QR-коды для более удобного перехода к оформлению заказа.

Услуга также доступна в Казани, Ижевске, Чебоксарах и Владимире. Кроме того, сервисом можно воспользоваться в Арзамасе, Сергаче, Коврове, Агрызе и Балезино.

География предоставления услуги продолжит расширяться и на других маршрутах поездов дальнего следования. Перечень кафе и ресторанов также будет увеличиваться по мере подключения их к сервису.

С подробной информацией об услуге можно ознакомиться в разделе «Доставка еды к поезду» сайта ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.