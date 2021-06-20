Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником!

2021-06-20 13:24
В честь Дня медицинского работника Холдинг «ЖД» дарит подарочные баллы всем работникам сферы здравоохранения, которые являются участниками программы лояльности «ЖД Бонус» и поставили в своих личных кабинетах на сайте «ЖД» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» отметки о готовности оказывать первую помощь другим пассажирам в пути следования.

В знак признательности всем медицинским работникам, которые сделали такие отметки, будет начислено по 2 тыс. бонусных баллов на предстоящие поездки, а тем, кто уже оказывал медицинскую помощь в пути, – по 10 тыс. баллов.

Все медицинские работники, которые поставили отметку в профиле, но еще не стали участниками «ЖД Бонус», могут зарегистрироваться в программе лояльности и тоже получить на свой личный счет по 2 тыс. баллов.

Напомним, что с января 2020 года в личном кабинете на сайте ОАО «ЖД» и в приложении «ЖД Пассажирам» у пассажиров есть возможность сообщить о наличии медицинского образования и готовности прийти на помощь попутчикам в случае необходимости. На сегодняшний день уже 107 тыс. пассажиров поставили такие отметки в своих личных кабинетах.

