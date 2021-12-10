Современный пассажирский поезд с двухэтажными вагонами свяжет Белгород и Санкт-Петербург

14:10

Современный пассажирский поезд с двухэтажными вагонами № 29/30 Санкт-Петербург – Белгород начнет курсировать ежедневно с 12 декабря. В ближайшее воскресенье он отправится в первый рейс из северной столицы в 21:20 и на следующий день прибудет в Белгород в 14:00. В тот же день, 13 декабря, состав отправится из Белгорода в 16:32 и прибудет в Санкт-Петербург 14 декабря в 10:13.

Поезд будет сформирован из 9 двухэтажных вагонов: 7 купейных (в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров) и 2 вагонов с местами для сидения. Все вагоны оборудованы системами поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха и биотуалетами. Максимальная вместимость поезда – 626 мест, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.