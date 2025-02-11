В январе 2025 года услугами сопровождения на вокзалах Куйбышевской железной дороги воспользовались более 1300 маломобильных граждан

В январе 2025 года 1335 маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на крупных вокзалах Куйбышевской железной дороги. Это на 326 человек больше, чем в первом месяце 2024 года. В том числе на вокзале Самара клиентами службы сопровождения стали 394 маломобильных пассажира (+107 человек к январю 2024 года), в Уфе – 313 (+85), в Пензе – 171 (+26), на вокзале Ульяновск-Центральный – 116 (+36).

Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья специальная служба на вокзалах магистрали обеспечивает сопровождение ко всем функциональным зонам вокзальных комплексов. В их числе – привокзальные территории, здание вокзала, включая санитарно-бытовые помещения, кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, бизнес-зал, а также выходы на платформы.

Крупные железнодорожные вокзалы Куйбышевской дороги оснащены необходимыми специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, индукционными системами, подъемниками, лифтами, переносными аппарелями, креслами-колясками, носилками и другими средствами помощи.

Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру этой категории или его представителю нужно обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру: 8 (800) 775-00-00, добавочный 1.

Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных. Срок подачи заявки – не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки или прибытия на станцию назначения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.