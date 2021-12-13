Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 14 декабря временно изменяется расписание трех дневных поездов на Светлогорском направлении Калининградской железной дороги

2021-12-13 14:38
С 14 декабря временно изменяется расписание трех дневных поездов на Светлогорском направлении Калининградской железной дороги
В связи с продолжением работ в полосе отвода дороги с 14 декабря дня по определенным числам вносятся временные изменения в расписание движения нескольких поездов Светлогорского направления.

В частности, 14, 16, 17, 21, 23 и 24 декабря не будут курсировать поезда № 6713 (отправление с Южного вокзала в 13:00) и № 6710 (отправление из Светлогорска в 12:39).

Также в эти дни изменяется график и маршрут движения поезда № 6709 Калининград – Светлогорск. Он будет отправляться с Южного вокзала в 11:12 (вместо 11:00), следовать до Светлогорска-2 не через Переславское, а через Зеленоградск с остановками только на Северном вокзале, станциях Кутузово-Новое, Пионерский Курорт и Светлогорск-1.

Работы в полосе отвода запланировано провести в период наименьшего пассажиропотока.

Калининградская железная дорога приносит пассажирам извинения за возможные неудобства и просит учесть информацию об изменениях в расписании при планировании поездок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

