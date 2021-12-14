На Красноярской железной дороге вступило в силу новое расписание движения пригородных поездов на 2021-2022 годы

На Красноярской железной дороге вступил в силу новый график движения пригородных поездов, который будет действовать до конца декабря и в течение 2022 года.

В связи с переходом на новый график движения поездов изменятся время отправления и дни курсирования ряда пригородных поездов как восточного, так и западного направлений.

Отметим, что в новом графике движения пригородных поездов сохранены все популярные и социально значимые маршруты Красноярского края и Хакасии. В целом, по Красноярской железной дороге в зимний период 2021-2022 годов курсируют 120 поездов в будние дни и 80 – в выходные, что соответствует обычному режиму работы пригородного пассажирского комплекса в холодное время года. Начиная со II квартала 2022 года, с увеличением пассажиропотока, на весенне-летний период будут поэтапно назначены дополнительные электропоезда.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно ознакомиться с новым расписанием. Сделать это можно на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам». Также вся информация предоставляется по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.