2021-06-18 15:43
Билеты на «Сапсаны» отправлением 8 июля можно купить от 2298 рублей
ОАО «ЖД» предлагает пассажирам высокоскоростных поездов «Сапсан» отправлением 8 июля в День семьи, любви и верности воспользоваться специальной тарифной акцией и совершить путешествие по сниженной фиксированной стоимости. Цена на билеты не будет увеличиваться в зависимости от даты покупки или спроса на билеты, как это происходит в другие дни.

Стоимость поездки между Санкт-Петербургом и Москвой на поезде «Сапсан» отправлением до 07:00 составит от 2298 рублей (в зависимости от класса обслуживания и выбора категории места).

Оформить проездные документы и узнать специальные цены в разные классы обслуживания можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.

Для удобства пассажиров поездов «Сапсан» на сайте ОАО «ЖД» предоставлена возможность выбора категории места при оформлении проездного документа. В настоящее время предусмотрено 7 категорий: у стола против хода и по ходу движения, не у стола против хода и по ходу движения, без окна против хода и по ходу движения, а также одиночное по ходу движения (данная категория доступна только для пассажиров первого класса).

