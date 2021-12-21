На Свердловской магистрали перед Новым годом выросло число клиентов сервиса экспресс-доставки посылок «От вокзала к вокзалу»

10:17

В преддверии новогодних праздников на Свердловской магистрали выросла популярность сервиса экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу». В декабре пользователи чаще, чем обычно, отправляют мягкие игрушки, готовые подарочные наборы, книги, картины и постеры; добавились новогодние интерьерные и елочные украшения.

С начала 2021 года через вокзалы СвЖД было отправлено и получено 18,5 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей (+11% к январю-ноябрю 2020 года).

На СвЖД услуга предоставляется на 27 вокзалах: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Гороблагодатская, Серов, Первоуральск, Ревда, Дружинино, Камышлов, Тавда, Пермь-2, Чусовская, Верещагино, Кунгур, Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковская, Сургут, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Нижневартовск, Пыть-Ях, Верхнекондинская и Приобье. В целом по стране сервис охватывает более 300 крупнейших вокзалов.

Напомним: «от вокзала к вокзалу» можно отправить посылку ближайшим пассажирским поездом. Доставка займет столько времени, сколько состав будет следовать до места назначения. Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в помещениях дежурного помощника начальника вокзала или в залах повышенной комфортности. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно.

Оформление занимает несколько минут. Для этого нужно предъявить паспорт. После того как сотрудник вокзала убедится, что в посылке нет запрещенных к перевозке вещей, он взвесит ее и упакует в специальную тару. Стоимость отправки рассчитывается исходя из веса и дальности пересылки. К примеру, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень, Пермь или Челябинск обойдется в 400 рублей. При оформлении отправителю сообщат время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

К отправке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.