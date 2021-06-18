Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала сезона пригородный поезд «Айгир» перевез более 7 тыс. пассажиров в Республике Башкортостан

2021-06-18 14:06
Популярный среди туристов Республики Башкортостан пригородный поезд «Айгир» начал курсировать с 3 апреля 2021 года по выходным и праздничным дням.

Для перевозки туристов Куйбышевская железная дорога предоставила комфортабельный рельсовый автобус РА-2 в трехвагонном исполнении. Все вагоны поезда оборудованы удобными креслами и биотуалетами.

С 20 июня для удобства пассажиров изменяется расписание пригородного поезда «Айгир». Так, пригородный поезд по выходным и праздничным дням со станции Айгир в Уфу будет отправляться в 16:29, на станцию Инзер поезд прибудет в 16:47, в Уфу – в 19:37.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на железнодорожных вокзалах и станциях в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК».

В туристическом поезде действительны все льготы, предусмотренные федеральным и республиканским законодательствами. Билеты можно приобрести непосредственно в поезде, в кассах и терминалах самообслуживания, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

