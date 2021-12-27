Спрос на услугу по перевозке в багажных купе на Северо-Кавказской железной дороге за 11 месяцев текущего года вырос на 27%

14:54

В январе-ноябре 2021 года для перевозки багажа в специализированных купе поездов формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» пассажиры оформили более 6,4 тыс. документов. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года (более 5 тыс.).

В общей сложности, за 11 месяцев текущего года для перевозки личных вещей было оформлено 10,1 тыс. мест в специализированных купе, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года (8,4 тыс.).

Перевозка личных вещей в багажных купе традиционно пользуется популярностью у пассажиров. Стабильный спрос на услугу объясняется тем, что при ее заказе багаж следует в одном поезде с хозяином.

Перевозку багажа можно оформить в билетной кассе, в том числе предъявив купленный электронный билет. Данную услугу также можно заказать на сайте ОАО «ЖД» во время приобретения билета на поезд или к электронному билету, купленному ранее. При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами перевозки, который он должен распечатать.

Багаж сдается в отдельное купе непосредственно при посадке пассажира в поезд при предъявлении распечатанного контрольного купона.

Напомним: в багажные купе принимается до трех мест багажа от одного пассажира. Габариты каждого по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) должны быть не более 180 см, вес – до 75 кг. Общий допустимый вес багажа – до 200 кг, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.