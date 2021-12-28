Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первый новогодний рейс по маршрутам Красноярска отправился электропоезд Красноярской железной дороги, украшенный праздничной иллюминацией

2021-12-28 09:52
Городская электричка, украшенная новогодней иллюминацией, отправилась с железнодорожного вокзала станции Красноярск в первый праздничный рейс по маршруту Красноярск – Дивногорск.

Символический старт рейсу дал железнодорожный Дед Мороз. Вместе со Снегурочкой и другими сказочными персонажами он поздравил пассажиров с наступающим Новым годом.

Необычная новогодняя электричка – подарок жителям и гостям столицы края. Впервые проект был реализован красноярскими железнодорожниками в 2018 году. Светящийся поезд очень понравился красноярцам. С тех пор Красноярская железная дорога организует новогодние рейсы в праздничные дни, создавая хорошее настроение пассажирам.

Отметим, что спрос на проезд в городских электропоездах растет из года в год. Так, в сравнении с прошлым годом количество пассажиров железнодорожных маршрутов Красноярска увеличилось на 25%, на Дивногорском направлении – почти на 40%.

Светящаяся городская электричка будет курсировать в предпраздничные дни и в период новогодних каникул. Маршрут проходит через станции Бугач, Базаиха и Зыково.

Подробное расписание – в официальных аккаунтах Красноярской железной дороги в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

