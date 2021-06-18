Курсирование фирменного поезда № 16/15 Москва – Екатеринбург до Челябинска продлено до начала октября

12:33

Для удовлетворения спроса пассажиров на поездки Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «ЖД») продлевает курсирование фирменного поезда № 16/15 Москва – Екатеринбург до Челябинска до начала октября.

Отправление поезда со станции Челябинск – со 2 по 30 сентября в 21:50 по четным числам, обратно из Москвы – с 7 сентября по 5 октября в 16:38 по нечетным числам.

Поезд следует через Курган, Шадринск, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Казань. В составе предусмотрен вагон с местами для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские и женские купе. Доступна услуга Wi-Fi, перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа открывается за 90 суток, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.