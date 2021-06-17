Холдинг «ЖД» обеспечивает соблюдение противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах

17:16

На объектах инфраструктуры и в пассажирских поездах холдинга «ЖД» обеспечивается соблюдение всех противоэпидемических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. На вокзалах и в поездах проводится регулярная уборка и дезинфекция. Увеличена периодичность обработки контактных поверхностей. Обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений.

Совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится регулярный микробиологический мониторинг (смывы с контактных поверхностей) в помещениях на вокзалах и в поездах для контроля текущего уровня санитарной безопасности.

Обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и важности использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, перчатки, антисептические средства и т. п.). В случае необходимости их можно приобрести на вокзалах (в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли) и в поездах дальнего следования у проводника.

В помещениях вокзалов и станций нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения социальной дистанции. Для обработки рук установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками.

Все работники вокзалов, станций и поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства). Кроме того, все поезда дальнего следования обеспечены бесконтактными термометрами.

Перед заступлением в рейс или в рабочую смену сотрудникам в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания. Организовано периодическое лабораторное тестирование работников на COVID-19 с допуском на работу только с полученным отрицательным результатом тестирования.

Во всех подразделениях холдинга «ЖД» обеспечиваются условия для вакцинации всех желающих, как в подведомственных медицинских учреждениях и медицинских пунктах, так и на рабочих местах с выездом мобильных медицинских бригад в коллективы. Решение о прохождении вакцинации сотрудники принимают добровольно. В настоящее время в ОАО «ЖД» привито более 333 тыс. сотрудников, при этом в московском регионе доля привитых работников на предприятиях железнодорожного транспорта достигает 58%.