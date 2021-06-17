Обновленный пригородный поезд будет курсировать по Кругобайкальской железной дороге с 18 июня

12:58

Для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности населенных пунктов, расположенных на побережье озера Байкал, с 18 июня холдинг «ЖД» при поддержке администрации Иркутской области запускает дополнительные пригородные поезда сообщением Слюдянка-1 – Порт Байкал.

Маршрут пригородных поездов проходит по Кругобайкальской железной дороге – уникальному памятнику инженерной архитектуры, расположенному вдоль озера Байкал у подножия Олхинского плато. Это самая сложная магистраль в России, строительство которой велось с 1899 по 1905 годы. Сегодня она является местом притяжения многочисленных туристов и не имеет равных по насыщенности инженерными сооружениями: 38 тоннелей общей длиной свыше 9 км, 15 каменных галерей общей длиной 295 м и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. Тоннели и каменные галереи Кругобайкальской железной дороги уникальны тем, что они строились по нетиповым проектам и не перестраивались в последующие годы, сохранив первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала XX века.

Обслуживать маршрут будет обновленный рельсовый автобус серии РА-1. Это одновагонный дизель-поезд отечественного производства, предназначенный для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог. В движение его приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Специально перед запуском на этом маршруте был осуществлен капитально-восстановительный ремонт поезда. В ходе ремонтных работ были заменены стеновые панели, напольное покрытие, оконные блоки, электропроводка и т. д. В поезде установили комфортабельные сидения, аналогичные тем, что установлены в электропоездах «Ласточка», широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационное табло, стойка зарядки для гаджетов и стойка-органайзер для чайной и сувенирной продукции с термопотом, а также оборудована комплексная мультимедийная система (мониторы, Wi-Fi, система звукового сопровождения).

Пригородные поезда РА-1 будут курсировать ежедневно, кроме среды. Отправляясь с вокзала Слюдянка-1 в 10:00, они будут прибывать на станцию Порт Байкал в 14:45. В обратный рейс поезд будет отправляться в 15:00 и прибывать на станцию Слюдянка-1 в 19:50.

Расписание пригородного поезда увязано с расписанием поездов дальнего следования, прибывающих и отправляющихся со станции Слюдянка-1. Это позволит путешественникам совершать комфортную пересадку с одного поезда на другой.

Билеты можно приобрести с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», у контролера-кассира пригородного поезда, а также в билетной кассе на станции Слюдянка-1. Стоимость проезда по полному маршруту – 163 рубля. Перевозчиком на маршруте является АО «Байкальская ППК».