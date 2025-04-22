Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 30 апреля 2025 года в Пермском крае начнут ходить дополнительные "летние" электропоезда.

2025-04-22 15:43
С 30 апреля 2025 года в Пермском крае начнут ходить дополнительные
Начиная с 30 апреля 2025 года, Свердловская железная дорога вводит в Пермском крае дополнительные "летние" пригородные поезда. Это связано с обычным увеличением числа пассажиров в сезон дач. Перевозки осуществляет АО "Пермская пригородная компания", ППК.

С 30 апреля до 28 сентября 2025 года будут курсировать следующие поезда:

  • № 6163/6164 Чусовская – Баская – Чусовская (ежедневно);
  • № 6278/6279 Пермь-2 – Дивья – Пермь-2 (ежедневно);
  • №6015/6016 Пермь-2 – Менделеево – Пермь-2 (по пятницам, субботам и воскресеньям);
  • № 7168 Пермь-2 – Кишерть (по пятницам, субботам и воскресеньям);
  • № 6007 Кишерть – Верещагино (по пятницам, субботам и воскресеньям).

С 5 мая по 25 сентября 2025 года будут дополнительно курсировать пригородные поезда № 6017/6018 Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2 (с понедельника по четверг).

С 17 мая по 4 октября 2025 года будет работать электропоезд № 6013 Пермь-2 – Григорьевская (по субботам, а также 1 и 8 мая).

Напоминаем, что с 1 апреля по 26 октября 2025 года для некоторых пригородных поездов в Пермском крае предусмотрены дополнительные "летние" остановки на малых станциях рядом с дачными поселениями и общественными садами.

Актуальное расписание и покупка билетов доступны в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в терминалах самообслуживания ППК, а также в пригородных кассах. Билеты можно приобрести за 10 дней до даты отправления поезда, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

