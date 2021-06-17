Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

25 и 26 августа временно изменяется расписание фирменного поезда «Янтарь»

2021-06-17 12:45
25 и 26 августа временно изменяется расписание фирменного поезда «Янтарь»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с капитальным ремонтом железнодорожного моста на участке Молодечно – Минск в конце августа корректируется расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Москвой.

В частности, 25 августа поезд № 30 отправится с Южного вокзала в Москву на 3 часа 43 минуты раньше обычного расписания – в 09:20 по местному времени. Время прибытия на Белорусский вокзал столицы не меняется.

Поезд № 29 сообщением Москва – Калининград 25 августа будет отправляться с Белорусского вокзала раньше на 5 часов 38 минут – в 14:15 (мск), прибывать на Южный вокзал 26 августа на 1 час 33 минуты раньше – в 13:13 по местному времени.

С расписанием можно ознакомиться на сайте АО «ФПК», стендах вокзалах и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru