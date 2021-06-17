25 и 26 августа временно изменяется расписание фирменного поезда «Янтарь»

12:45

В связи с капитальным ремонтом железнодорожного моста на участке Молодечно – Минск в конце августа корректируется расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Москвой.

В частности, 25 августа поезд № 30 отправится с Южного вокзала в Москву на 3 часа 43 минуты раньше обычного расписания – в 09:20 по местному времени. Время прибытия на Белорусский вокзал столицы не меняется.

Поезд № 29 сообщением Москва – Калининград 25 августа будет отправляться с Белорусского вокзала раньше на 5 часов 38 минут – в 14:15 (мск), прибывать на Южный вокзал 26 августа на 1 час 33 минуты раньше – в 13:13 по местному времени.

С расписанием можно ознакомиться на сайте АО «ФПК», стендах вокзалах и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.