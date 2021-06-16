Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги изменится до середины июля в связи с ремонтно-путевыми работами

2021-06-16 10:20
На Казанском направлении Московской железной дороги продолжаются ремонтно-путевые работы. Так, в будние дни с 21 июня по 15 июля в утренние и дневные часы железнодорожники отремонтируют пути на участках Луховицы – Щурово – Голутвин, Листвянка – Лесок, Алпатьево – Фруктовая и на станции Рязань-1.

Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, у некоторых пригородных поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

