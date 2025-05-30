Маршрут "грузового экспресса" для перевозки лесных грузов с северной территории Свердловской области был разработан Свердловской железнодорожной компанией.

11:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Грузовые экспрессы» для перевозки лесоматериалов с севера Свердловской области в Башкортостан начинает запускать Свердловская железная дорога. В режиме тестирования первый состав доставил на деревообрабатывающий завод в Уфе более 3,6 тыс. тонн сырья. Предполагается, что по маршруту Серов-Сортировочный – Шакша поезда будут отправляться каждые 10 дней по расписанию.

С начала текущего года СвЖД разработала 3 новых маршрута «грузовых экспрессов» в Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях по запросам клиентов. В общей сложности в рамках данного сервиса перевозки осуществляются по 48 направлениям. Наибольшей популярностью пользуются внутридорожные маршруты Агириш – Верхнекондинская, Алябьево – Верхнекондинская, Агириш – Верхнекондинская – Соболиная, Екатеринбург-Сортировочный – Сургут, Пашия – Войновка – Пашия и другие.

Свердловская железная дорога активно применяет логистические сервисы, помогающие предприятиям сокращать транспортные затраты в итоговой стоимости продукции. Так, сервис «Грузовой экспресс» позволяет клиентам на базовой станции включать нужное количество вагонов в состав регулярных поездов, которые следуют по расписанию по постоянным маршрутам. Это помогает производителям организовывать поставки готовой продукции по долгосрочным контрактам, а также осуществлять ритмичные технологические перевозки между своими предприятиями. Кроме того, грузоотправителям предлагается возможность заказать доставку групп вагонов от станции расформирования «экспрессов» до конечного получателя, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.