Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка людей по Южно-Уральской железной дороге в мае 2025 года увеличилась на 8,7%

2025-06-02 14:11
Транспортировка людей по Южно-Уральской железной дороге в мае 2025 года увеличилась на 8,7%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае 2025 года с платформ Южно-Уральской железнодорожной сети было отправлено 864,3 тыс. путешественников, что на 8,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - 656 тыс. (+7%), в дальних поездках - 208,3 тыс. (+14,5%).

Общий объем перевезенных пассажиров в мае 2025 года достиг 225,9 млн пасс.-км, что на 0,9% больше, чем в мае 2024 года. Включая пригородные перевозки - 52,3 млн пасс.-км (+8%), и дальние поездки - 173,5 млн пасс.-км (-1,1%).

За первые 5 месяцев 2025 года было отправлено около 3,8 млн пассажиров (+3,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года), включая дальние поездки - 897,5 тыс. (+3,4%), и пригородные перевозки - около 2,9 млн (+3,1%).

Общий пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2025 года превысил 1 млрд пасс.-км, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. В том числе в пригородном транспорте пассажирооборот составил 246,1 млн пасс-км (+3,4%), а в дальних поездках - 780,6 млн пасс.-км (- 0,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru