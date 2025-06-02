Транспортировка людей по Южно-Уральской железной дороге в мае 2025 года увеличилась на 8,7%

14:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае 2025 года с платформ Южно-Уральской железнодорожной сети было отправлено 864,3 тыс. путешественников, что на 8,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - 656 тыс. (+7%), в дальних поездках - 208,3 тыс. (+14,5%).

Общий объем перевезенных пассажиров в мае 2025 года достиг 225,9 млн пасс.-км, что на 0,9% больше, чем в мае 2024 года. Включая пригородные перевозки - 52,3 млн пасс.-км (+8%), и дальние поездки - 173,5 млн пасс.-км (-1,1%).

За первые 5 месяцев 2025 года было отправлено около 3,8 млн пассажиров (+3,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года), включая дальние поездки - 897,5 тыс. (+3,4%), и пригородные перевозки - около 2,9 млн (+3,1%).

Общий пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2025 года превысил 1 млрд пасс.-км, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. В том числе в пригородном транспорте пассажирооборот составил 246,1 млн пасс-км (+3,4%), а в дальних поездках - 780,6 млн пасс.-км (- 0,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.