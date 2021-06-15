На Комсомольской площади у железнодорожных вокзалов с 16 июня изменятся схемы парковок

На Комсомольской площади у железнодорожных вокзалов с 16 июня изменятся схемы парковок

18:06

С 16 июня 2021 года в связи с изменением схемы движения автотранспорта прекратят функционировать автомобильные парковки, расположенные перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами.

В районе вокзалов организуют зоны, где можно будет остановиться на 5 минут, чтобы высадить и посадить пассажиров.

Кроме того, с 24 июня на Ленинградском вокзале изменится маршрут проезда на автомобильную парковку, расположенную рядом с зоной посадки/высадки для поездов дальнего следования, в том числе высокоскоростных поездов «Сапсан».

Для того чтобы попасть на парковку, необходимо проехать вдоль Ленинградского вокзала и здания Центрального таможенного управления, затем повернуть направо и продолжить движение вдоль железнодорожных путей МЦД-2 и далее до проезда Комсомольской площади.

Просим быть внимательнее и планировать свои поездки заранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.