С 12-го по 15-е июня 2025 года в Калининградской области пригородные электрички будут следовать по графику выходных и праздничных дней.

10:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По Зеленоградскому и Светлогорскому маршрутам ежедневно будет совершаться 103 рейса, что на 7 больше, чем в обычные рабочие дни. Поезда "Ласточка" будут отправляться из Калининграда к морю каждые 30-40 минут.

По Багратионовскому маршруту пригородный поезд будет отправляться с Южного вокзала в 08:25, а из Багратионовска – в 18:35.

По Балтийскому маршруту будет совершено 9 рейсов. Время отправления поездов с Южного вокзала – 08:10, 09:48, 11:30 и 13:05, а из Балтийска – в 09:51, 13:10, 14:30, 16:20 и 19:05.

По Мамоновскому маршруту назначен пригородный поезд, который будет отправляться с Южного вокзала в 10:25, а из Мамоново – в 16:20.

По Советскому маршруту утренний поезд из Советска (отправление в 06:31) будет следовать только 12 июня. Вечерние поезда, отправляющиеся из Советска в 18:05 и с Южного вокзала в 18:21, назначены на 15 июня.

Также в праздники и выходные дни будут следовать поезда по маршрутам Калининград – Черняховск (отправление с Южного вокзала в 08:15, из Черняховска в 13:05), Калининград – Железнодорожный (отправление с Южного вокзала в 09:15, из Железнодорожного в 15:25) и Калининград – Краснолесье (отправление с Южного вокзала в 09:55, из Краснолесья в 18:25).

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.