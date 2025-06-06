Юго-Восточная железнодорожная линия стала участником Международного дня, призванного обратить внимание на железнодорожные переезды.

11:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники ЮВЖД в Международный день осведомленности о железнодорожных переездах призвали водителей быть максимально осторожными при пересечении железнодорожных путей.

В эксплуатационном локомотивном депо Кочетовка (Тамбовская область) был организован День открытых дверей для СМИ. Во время экскурсии по предприятию журналистам показали, как локомотивные бригады готовятся к поездке и проходят предрейсовый медосмотр. Машинисты поделились историями о трагических последствиях нарушения автомобилистами правил дорожного движения на перекрестках автомобильных и железнодорожных дорог.

На переездах 399 км станции Кочетовка, 409 км станции Турмасово и 334 км участка Ряжск – Александро-Невская (Рязанская область) был проведен флешмоб «Остановитесь до переезда!».

Профилактические акции прошли на переездах с интенсивным автомобильным и железнодорожным движением в Воронежской области: в Бутурлиновке, Икорце, Поворино, Подклетное, пгт Подгорное и других населенных пунктах региона. Сотрудники магистрали вместе с представителями местной власти и ГАИ раздали водителям брошюры и напомнили о необходимости соблюдения ПДД.

Железнодорожники из Белгорода провели профилактические акции на переездах, расположенных у остановочного пункта Звонница (Прохоровский район), а также на улице Корочанской в Белгороде. Организаторы информировали водителей о серьезных последствиях столкновения автомобиля с поездом, желающие могли проверить свои знания ПДД при пересечении железнодорожных путей в ходе быстрой викторины.

Дорогие автомобилисты! Юго-Восточная железнодорожная компания настоятельно призывает вас не подвергать риску себя, своих пассажиров, а также экипажи локомотивов и людей, пребывающих в поездах. Не забывайте, что остановить поезд моментально невозможно. Оставайтесь настороже, информирует служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.