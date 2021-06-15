Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 16 июня на трех приморских направлениях Калининградской железной дороги назначаются дополнительные поезда

2021-06-15 14:55
В связи с благоприятным прогнозом погоды до конца недели на Калининградской железной дороге увеличивается количество поездов к морю.

В частности, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях с 16 по 20 июня назначаются дополнительные поезда, которые будут отправляться:

  • из Калининграда в Зеленоградск – в 09:00 (с Южного вокзала до станции Зеленоградск-Новый), 09:21 (с Северного вокзала до остановочного пункта Приморье), 10:42 (с Северного вокзала до станции Зеленоградск-Новый), 11:49 (с Северного вокзала до остановочного пункта Приморье), 14:04 (с Южного вокзала до остановочного пункта Приморье), 19:24 (с Южного вокзала до станции Зеленоградск-Новый), 20:55 (с Южного вокзала до станции Зеленоградск-Новый);
  • из Зеленоградска в Калининград в 10:13 (со станции Зеленоградск-Новый), 11:18 (со станции Зеленоградск-Новый), 13:42 (с о. п. Приморье), 15:16 (с о. п. Приморье), 20:15 (со станции Зеленоградск-Новый), 21:55 (со станции Зеленоградск-Новый).

На Светлогорском направлении:

  • с Южного вокзала в Светлогорск в 10:20, 14:17, 19:32;
  • из Светлогорска до Южного вокзала 11:30, 15:58, 21:17, 21:50;
  • с Северного вокзала до станции Пионерский Курорт в 09:37;
  • со станции Пионерский Курорт до Южного вокзала в 10:24.

Также 17 июня назначен дополнительный поезд сообщением Калининград – Балтийск, который отправится в 09:50 с Южного вокзала.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, на стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

