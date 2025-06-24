С января по май 2025 года по утвержденному с заказчиками графику Горьковская железная дорога отправила 166 товарных составов.

14:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года Горьковская железная дорога отправила 166 грузовых поездов согласно утвержденному с клиентами расписанию, что на 12% превышает результаты за тот же период предыдущего года. Благодаря этому удалось перевезти дополнительные 108 тыс. тонн грузов.

Руководитель Горьковской железнодорожной магистрали Сергей Дорофеевский отметил, что отправление грузовых поездов по индивидуально разработанному расписанию является одной из наиболее востребованных услуг, предлагаемых клиентам холдинга в области грузоперевозок.

Стоит отметить, что за пять месяцев Горьковская железная дорога разработала 7 новых маршрутов для отправления грузов по расписанию. Так, были запущены перевозки грузов в контейнерах с последующей отправкой на экспорт со станции Юрьевец до станций Наушки и Мыс Чуркин, со станции Позимь до станции Мыс Чуркин, со станции Каучук до станции Находка-Восточная, со станции Вятка до станции Новороссийск, со станции Котельнич-2 до станции Мыс Астафьева, а также во внутреннем сообщении со станции Владимир до станции Хабаровск-2.

Партнеры ГЖД также проявляют интерес к отправлению грузов контейнерными поездами и грузовыми экспрессами. С января по май было сформировано свыше 280 контейнерных поездов и 60 грузовых экспрессов, которые перевезли около 700 тыс. тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.