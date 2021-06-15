В дни пикового летнего спроса в расписании появится дополнительный поезд Красноярск – Анапа

В дни пикового летнего спроса в расписании появится дополнительный поезд Красноярск – Анапа

09:10

В связи с возросшим спросом на перевозки пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья Енисейский филиал АО «ФПК» назначает дополнительный поезд № 157/158 сообщением Красноярск – Анапа – Красноярск.

Из Красноярска в Анапу поезд отправится 20 июня и 1 июля, в обратном направлении – 24 июня и 5 июля 2021 года.

Состав сформирован из 7 купейных и 8 плацкартных вагонов, кроме того, в него включен вагон СВ, который отличается более высоким уровнем комфорта.

Оформить проездной документ можно на сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах дальнего следования.

Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.