С 7-го июля 2025 года будет установлено дополнительное движение "Ласточек" между Челябинском и Магнитогорском.

09:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7 июля, в связи с большим спросом, в понедельник будет дополнительно запущена дневная пара электропоездов "Ласточка" на маршруте Челябинск - Магнитогорск.

Расписание (местное время):

№ 7905 Челябинск – Магнитогорск: отходит в 12:35, приезжает в Магнитогорск в 17:04;

№ 7906 Магнитогорск – Челябинск: отходит в 11:25, приезжает в Челябинск в 15:54.

Время в пути из Челябинска до Магнитогорска составляет 4 часа 29 минут. Остановки: Троицк, Тамерлан, Карталы-1.

На данный момент "Ласточки" совершают по 3 рейса в день с пятницы по воскресенье и по 2 рейса с понедельника по четверг. Отправление из Челябинска в 06:30, 12:35 (с пятницы по воскресенье) и 17:45, из Магнитогорска – в 06:36, 11:25 (с пятницы по воскресенье) и 17:23.

Билеты на дополнительные рейсы "Ласточек" уже доступны для покупки. Их можно купить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика - Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда до Магнитогорска в одну сторону начинается от 1205 рублей по полному тарифу. Билеты оформляются с указанием места, при посадке необходимо предъявить документ, подтверждающий личность. Действуют все виды льгот, предусмотренные для проезда на пригородном железнодорожном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.