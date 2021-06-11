ЖД представили первый концепт капсульного пассажирского вагона

16:45

11 июня холдинг «ЖД» и АО «Трансмашхолдинг» представили первый концепт капсульного некупейного пассажирского вагона в рамках первого российского туристического форума «Путешествуй!», который проходит с 11 по 13 июня в Москве на ВДНХ.

«Мы с коллегами из «Трансмашхолдинга» долго работали над данным концептом капсульного вагона, много советовались с пассажирами и конструкторами, последовательно шли к его исполнению и воплощали все те новшества и сервисы, которые пользуются популярностью: розетки, шторки, световое решение, багажные места и т. д. Теперь ждем оценок и отзывов наших потенциальных пассажиров, после чего концепт вагона будет доработан, воплощен в металле и выйдет на линию», – сказал заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов.

По его мнению, эти вагоны должны быть востребованы на так называемых ротационных поездках, когда поезд едет быстро на большое расстояние, а пассажиры сменяют друг друга в пути следования.

При разработке концепта интерьера капсульного вагона был изучен российский и международный опыт, а также учитывались мнения пассажиров и проводников. Отличительной особенностью представленного концепта является выполнение макета в габарите Т. В сравнении со стандартным подвижным составом ширина вагона в габарите Т увеличена на 28 см, а длина – на 73 см.

Благодаря измененным размерам салона и перекомпоновке внутреннего пространства в новых вагонах стало больше места для размещения пассажиров и хранения багажа.

Новый концепт вмещает 56 индивидуальных мест-капсул: по 28 снизу и сверху. Капсулы расположены вдоль центрального прохода, от салона отгораживаются непрозрачной шторкой, практически не пропускающей свет. Каждая капсула представляет собой спальное место – оно увеличено на 15 см в длину по сравнению с привычными размерами полок в вагонах. Спальное место для удобства пассажира окружено спинкой эргономичной формы в виде кресла. Пассажир сможет уютно сидеть, пользоваться расположенным рядом стационарным столиком, на котором предусмотрены углубления под стаканы. На боковой поверхности, между спинкой и крышкой стола, расположены USB-розетки и выключатели света.

Концепция освещения создана специально для варианта капсульного вагона. В карнизы встроена контурная подсветка и ряд более ярких диодов, выполняющих роль индивидуального света. Пассажир может использовать оба варианта одновременно или каждый отдельно.

Между столиком и стенкой у ног пассажира – широкое пространство, куда можно положить личные вещи или небольшой багаж. Особенностью концепта также является вариативная система хранения багажа: под нижней капсулой или в специальном багажном отсеке, расположенном в вагоне.

Особое внимание уделено вопросам гигиены. В вагоне будет установлена система обеззараживания воды и воздуха, использованы бесконтактные краны, дозаторы мыла, сушилки для рук. В отделке интерьера применяются антибактериальные материалы.

Также новый вариант концепта капсульного вагона включает в себя вендинговую зону. Предусмотрена система раздельного сбора мусора.