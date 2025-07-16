Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июнь 2025 года, более 10 тысяч людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Куйбышевской железнодорожной линии.

2025-07-16 10:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года 10276 пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Куйбышевской железнодорожной сети. Это на 1540 больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В частности, на станции Самара услугой воспользовались 2921 пассажир (+493 к первому полугодию 2024 года), в Уфе – 2349 (+331), в Пензе – 1651 (+26), на станции Ульяновск-Центральный – 849 (+104).

Специализированный сервис на станциях обеспечивает сопровождение пассажиров с ограниченными возможностями ко всем функциональным зонам станционных комплексов, включая: территории у вокзала, здание вокзала, санитарные и бытовые помещения, кассы, залы ожидания, камеры хранения, медицинский пункт, бизнес-зал, а также выходы на платформы.

Большие железнодорожные станции Куйбышевской сети оборудованы всем необходимым для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями: кнопками вызова персонала, индукционными системами, подъемниками, лифтами, переносными устройствами, инвалидными колясками, носилками и другими средствами помощи.

Для получения помощи или бронирования специализированного места в дальнем поезде, необходимо подать заявку. Для этого пассажир данной категории или его представитель должен обратиться к оператору Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00.

Телефонная линия доступна 24/7. Заявку следует подать не позднее чем за 24 часа до предполагаемой поездки или прибытия на станцию назначения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

