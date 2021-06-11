Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Калининградской железной дороги изменится 13 и 14 июня

2021-06-11 14:43
Расписание пригородных поездов Калининградской железной дороги изменится 13 и 14 июня
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с тем, что ближайший понедельник объявлен выходным днем, 13 и 14 июня частично меняется расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге.

На Советском направлении:

  • 13 июня отменен воскресный вечерний поезд Калининград – Советск (отправление 18:20); 14 июня отменен поезд Советск – Калининград, курсирующий по рабочим дням (отправление 06:32). «Студенческий» поезд, отправляющийся из Советска в областной центр в 18:00 по воскресеньям, перенесен в расписании с 13 на 14 июня;

на Балтийском направлении:

  • 14 июня, в понедельник, дополнительно к курсирующим назначены поезда «выходного дня». Время отправления из Калининграда – в 08:10 и 09:50, из Балтийска – в 16:20;

на Черняховском направлении:

  • 13 и 14 июня также дополнительно назначены поезда, которые обычно курсируют по субботним дням. Дополнительные рельсобусы будут отправляться в 08:40 с Южного вокзала и в 12:58 – из Черняховска. 14 июня изменено время отправления утреннего поезда со станции Чернышевское: вместо 06:05 рельсобус будет отправляться в 07:10.

Также по заказу АО «КППК» в связи с благоприятным прогнозом погоды на 14 июня назначены 8 дополнительных поездов на Светлогорском и Зеленоградском направлениях, которые будут отправляться:

  • с Южного вокзала до станции Зеленоградск-Новый в 09:00 и 19:24;
  • со станции Зеленоградск-Новый в Калининград в 10:13 и 20:15;
  • с Южного вокзала в Светлогорск в 10:20 и 14:17;
  • из Светлогорска в Калининград в 11:30 и 15:58.

При этом 12 и 13 июня отменяются два поезда «выходного дня», следующие до остановочного пункта Приморье и обратно (время отправления с Южного вокзала – 14:04, с о. п. Приморье –  15:16).

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, на стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru