Пассажиров пригородных поездов Северо-Кавказской железной дороги приглашают в тур выходного дня на родину Чехова

12:13

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» в июне приглашает ростовчан прогуляться по Таганрогу с героями Чехова, совершить морскую или трамвайную прогулки, а также познакомиться с традициями донского виноделия.

Так, 12, 19 и 26 июня любители Чехова смогут погрузиться в атмосферу его произведений и совершить театрализованный «Иммерсивный променад» с героями писателя по значимым для него местам.

Погулять по старому городу и прокатиться на яхте в один из выходных дней можно будет во время экскурсии «Таганрог – город у моря». Ее маршрут проложен по живописным улочкам и ведет к одной из главных достопримечательностей города – Таганрогскому заливу Азовского моря.

20 июня впервые пройдет тур, который позволит в рамках одной поездки посетить сразу несколько наиболее популярных в последние годы туристических локаций. Программа включает посещение военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», археологического музея «Танаис», хутора Мержаново.

В июне также запланированы еще 2 интересных тура: трамвайная экскурсия по приморскому городу и поездка на одно из винодельческих предприятий Дона.

Напомним, что АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» совместно с туристическими компаниями Таганрога с марта начали организовывать экскурсии по выходным дням.

Туры разработаны с учетом графика движения электричек на направлении Ростов – Таганрог. В стоимость каждого тура включен проезд на электричках туда и обратно, а также тематическая экскурсия.

Изучить программу экскурсии и оформить заказ для участия в ней можно на сайте АО «СКППК» и на официальном портале туризма Ростовской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.