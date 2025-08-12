Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В помещении железнодорожного станции Новочеркасска проходит экспозиция исторического фотоискусства.

2025-08-12 11:06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

12-го августа 2025 года в помещении железнодорожного вокзала города Новочеркасск прошло открытие экспозиции уникальных исторических фотографий, демонстрирующих отдельные моменты истории столицы донского казачества и развитие железнодорожного транспорта в данном регионе.

Выставка расположена в специальном зале на первом этаже здания. Посетители имеют возможность увидеть одну из первых фотографий каменного вокзала Новочеркасска, который является памятником культуры регионального значения. На снимке, сделанном 31 июля 1869 года (12 августа по новому стилю), изображено прибытие на станцию будущего царя Александра III вместе с его супругой Марией Федоровной.

По данным некоторых источников, архитектором вокзального здания, которое стало одним из самых старых на СКЖД, был Иван Осипович Вальпреде, главный архитектор города Новочеркасска и Грушевско-Донской железной дороги.

В экспозиции представлены события различных периодов истории Новочеркасска. Особое внимание уделено истории Великой Отечественной войны. Посетители могут увидеть фотографии бронепоезда № 2 «За Родину», участвовавшего в боях с фашистами в окрестностях города, а также разрушенного во время войны здания вокзала.

Также здесь представлены отдельные разделы, посвященные известным гостям вокзала разных лет, включая Михаила Александровича Шолохова, который побывал в Новочеркасске.

Как отметил заместитель начальника Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Максим Таланов, в планах создание в этом зале полноценного музея с экспонатами, рассказывающими об истории станции, истории донского казачества и города Новочеркасска.

Стоит отметить, что данная выставка была организована при поддержке министерства культуры Ростовской области и Новочеркасского музея истории донского казачества, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

