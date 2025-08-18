В июле 2025 года на Свердловской железной дороге наблюдался рост спроса на готовые пищевые наборы в поездах на 7%.

12:30

Путешественники, которые пользуются услугами Уральского отделения АО «ФПК» и ездят в обновленных вагонах с кухонным оборудованием, в июле купили 5 тыс. порций готовых блюд (+7% по сравнению с июнем 2025 года).

Услуга доставки горячих блюд в поезда, где нет вагонов-ресторанов, предоставляется в скоростных поездах № 50/49 Екатеринбург – Сургут и № 59/60 Сургут – Москва. С момента начала тестирования нового формата питания (с декабря 2022 года) пассажиры заказали около 170 тыс. порций. Так, каждый третий пассажир воспользовался этой услугой в поездах, где она доступна.

Во время путешествия пассажиры могут заказать полные завтраки, обеды или ужины, приготовленные на профессиональных кулинарных фабриках. В вагонах установлены холодильники для поддержания нужного температурного режима для хранения еды. Проводники разогревают выбранные пассажирами блюда в специальных печах и подают их в вагон.

Меню этого типа питания включает более 30 блюд, которые понравятся как взрослым, так и детям. Наиболее популярными блюдами среди пассажиров являются куриная котлета с запеченным картофелем, мини-сосиски с макаронами, блинчики с сыром и ветчиной, куриный суп-лапша, солянка, блинчики со сгущенкой и сливочно-творожный десерт, сообщает пресс-служба СвЖД.