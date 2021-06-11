Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание электричек Рижского направления Московской железной дороги изменится 15-18 июня в связи с ремонтом железнодорожного моста около платформы 91 км

2021-06-11 10:23
С 15 по 18 июня строители проведут капитальный ремонт опор железнодорожного моста около платформы 91 км Рижского направления Московской железной дороги. В этот период каменные опоры заменят на монолитные. Работы пройдут в круглосуточном режиме по технологии «Закрытый перегон» – ремонтируемый участок будет закрыт для движения поездов.

На период ремонта МЖД организует движение поездов на участке Румянцево – Блок-пост 95 км по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.

Обращаем внимание пассажиров, что на время технологических «окон» несколько поездов не проследуют на участке Москва – Нахабино и Румянцево – Волоколамск, у некоторых дальних электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

